Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Palhinha, der zur vorigen Saison vom FC Fulham geholt worden war und sich dann in München nicht durchsetzen konnte, an Tottenham Hotspur verliehen. Bayern-Manager Freund erwähnte "Medical Checks, Vertragsgeschichten", die vor einem fixen Deal noch anstehen. Dann aber werde der Weggang Palhinhas, der in München noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, bald offiziell werden.