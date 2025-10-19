Der Landkreis Hildburghausen entwickelt sich zum fruchtbaren Gebiet für Luchse: Unweit des Eisfelder Ortsteils Sachsenbrunn ist eine Luchsin mit ihren beiden kleinen Söhnen im Sommer von einer Wildtierkamera aufgenommen worden. Dies teilte der Landesverband Thüringen der Naturschutzorganisation BUND am Sonntag mit. Genau in dieser Gegend am Südrand des Thüringer Waldes war bereits im vergangenen Jahr war eine Luchsin mit Jungtieren beobachtet worden. Dies war damals der erste Luchsnachwuchs im Thüringer Wald nach mehr als 150 Jahren.