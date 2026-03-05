Bei Eintagesrennen: Rad-Meister Zimmermann bei Sturz verletzt

Nach seinem deutschen Meistertitel in der Pfalz im vergangenen Sommer hatte Zimmermann immer wieder Pech. Bei der Tour de France musste er schon nach neun Etappen vom Rad steigen, weil er schwer gestürzt war. Auch bei der Deutschland Tour im August stürzte er mehrmals, konnte die Rundfahrt aber beenden. Bei der WM in Ruanda machten ihm wie auch anderen Profis im deutschen Aufgebot Magenprobleme zu schaffen.