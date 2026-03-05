Laigueglia - Der deutsche Straßenrad-Meister Georg Zimmermann hat sich bei einem Eintagesrennen im Westen Italiens verletzt und wird nicht beim Schotter-Spektakel Strade Bianche an diesem Samstag starten. Wie sein Team mitteilte, will der 28-Jährige nach dem Sturz beim Pro-Event Trofeo Laigueglia nach Berlin fliegen, um sich weiter untersuchen zu lassen. Demzufolge besteht der Verdacht auf eine Handverletzung. Der Augsburger zog sich zudem mehrere Schürfwunden zu.
Bei Eintagesrennen Rad-Meister Zimmermann bei Sturz verletzt
dpa 05.03.2026 - 13:10 Uhr