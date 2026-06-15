Bei DFB-Spiel: Videoschiri sorgt bei WM mit umstrittener Geste für Aufsehen

Houston - Eine Handgeste eines Video-Schiedsrichters hat bei der Fußball-WM für Aufsehen gesorgt. Während der TV-Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Curaçao (7:1) war der australische Unparteiische Shaun Evans kurz im Video-Schiedsrichterraum gezeigt worden. In der Sequenz, die einige Sekunden dauerte, formte er mit dem Daumen und Zeigefinger einen Kreis und streckte die übrigen Finger aus. In sozialen Netzwerken wurde danach spekuliert, ob Evans ein Zeichen gemacht habe, das von rechtsextremen Gruppen als Symbol für "White Power" verwendet wird.