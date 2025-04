Am Ende der offiziellen 90 Minuten – einschließlich der jeweiligen Nachspielzeiten in den beiden Halbzeiten wurde sogar 101 Minuten angezeigt – waren beide Mannschaften im als „Mutter aller Derbys“ angekündigten Duell der Kontrahenten aus Sonneberg und Steinach mit dem Unentschieden nicht unzufrieden. Die zahlreichen Zuschauer, die bei herrlichem Fußballwetter den Weg in den Kessel in Sonneberg angetreten hatten, sahen ein über weite Strecken kampfbetontes Match. Davon zeugten auch neun Verwarnungen und die Rote Karte für Florian Scheidemann auf Gastgeberseite. Die Begegnung lebte von den vielen langen Bällen im Spiel. Dazu kamen auf beiden Seiten viele Ballverluste. Beides tat insgesamt dem Derby nicht gut. Die spielerischen Elemente kamen allerdings viel zu kurz, und die rassigen Strafraumszenen fehlten fast komplett.