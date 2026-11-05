Bei Champions-League-Rekord: Torschütze erinnert an verstorbenen Fußball-Profi

Lens - Nico Paz hat beim Rekordsieg von Como 1907 am vierten Spieltag der Königsklasse mit einer bewegenden Geste an den verstorbenen Fußball-Profi Jesús de Miguel erinnert. Der auf Teneriffa geborene Argentinier hielt nach seinem Tor zum 3:0 ein T-Shirt in die Höhe, auf dem unter einem Foto von de Miguel zu sehen und in Spanisch "Ruhe in Frieden" zu lesen war. Como gewann beim RC Lens mit 9:1 und feierte den höchsten Sieg in der Geschichte der Champions League.