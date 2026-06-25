Bei herrlichem Sonnenschein lässt Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) seinen Besuch im Landkreis Hildburghausen in Poppenhausen ausklingen. Zur sogenannten Lokalrunde kommen etwa 100 Ehrenamtliche aus der gesamten Region zusammen. Bei selbstgebrautem Bier aus dem Poppenhäuser Brauhaus können sie sich untereinander vernetzen und mit dem Ministerpräsidenten direkt ins Gespräch kommen.