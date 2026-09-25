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Bei Aschaffenburg Busse und Umleitungen: Die Bahn saniert in Unterfranken

Die Bahn kündigt Bauarbeiten auf der Bahntrasse zwischen Aschaffenburg und Gemünden an. Darauf müssen sich Pendler und Reisende in einigen Wochen einstellen.

Bei Aschaffenburg: Busse und Umleitungen: Die Bahn saniert in Unterfranken
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Die Bahnsteige zwischen Aschaffenburg und Gemünden bleiben wegen Sanierungsarbeiten vom 9. November an bis Mitte Dezember leer. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Aschaffenburg (dpa/lby) - Bahnreisende in Unterfranken müssen in einigen Wochen mit Sperrungen und Umleitungen planen. Der Grund: Zwischen Gemünden und Aschaffenburg wird die Strecke instand gesetzt, deshalb ist die Trasse vom 9. November an bis voraussichtlich zum 12. Dezember dort gesperrt. Für den Regionalverkehr fahren stattdessen Busse, der Fernverkehr wird umgeleitet, wie die Deutsche Bahn informierte.

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Auf mehr als 40 Kilometern werden demnach unter anderem die Schienen erneuert und mehr als 500 Schwellen ausgetauscht. Zudem wird auch am zwölf Kilometer langen Tunnel zwischen Heigenbrücken und Laufach gearbeitet sowie an Bahnhöfen, die entlang der Trasse liegen.