Rund 3.200 Fälle von Telefontrickbetrug erfasste das LKA von Januar bis Ende November 2024 in Thüringen. Davon waren die Betrüger den Angaben nach immerhin in 500 Fällen erfolgreich. Dagegen zählten die Kriminalisten fürs ganze Jahr 2023 rund 5.700 solcher Fälle, wobei die Täter dabei 752 Mal auch tatsächlich an Geld oder andere Wertsachen gelangten.