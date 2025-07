Seit mehr als 125 Jahren thront die Orgel hoch oben und gut sichtbar in der St.-Petrus-Kirche in Behrungen. Vielen Besuchern diente sie beim sonntäglichen Gesang als Stütze und Begleitung, sie war bei Hochzeiten und Beerdigungen dabei, bei Taufen und Konfirmationen. Damit das so bleibt, wird die „Königin der Instrumente“ derzeit einer Kur unterzogen – sie wird wieder in den Auslieferungszustand versetzt.