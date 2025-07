Es sind die letzten Tage im Kindergarten „Villa Auguste“ in Behrungen, in denen Mädchen und Jungen dort unbeschwert spielen, sich auf dem weiträumigen Gelände austoben können, gemeinsam Frühstück, Mittagessen und Vesper einnehmen und sich zu Ruhepausen im Haus zurückziehen. Claudia Schmidt, seit 2009 Leiterin der Einrichtung, blickt mit Wehmut zurück, ebenso wie ihre Kolleginnen Kathrin Seifert und Grit Reichelt. Der Grund ist bekannt: Der Kindergarten wird nach über 70 Jahren in Kürze die Türen schließen – es gibt schlichtweg zu wenig Kinder, um den Betrieb einigermaßen kostendeckend aufrechtzuerhalten.