An der Rohrer Straße steht plötzlich ein anderes Schild. Ein paar Kurven weiter fehlt das nächste. Auf der Strecke nach Rohr sind Tempolimits verschwunden, Warnzeichen abgebaut, Vorfahrten neu sortiert worden. Wer dort oft fährt, merkt schnell: Das ist keine Kleinigkeit mehr. Das ist ein ganzes Maßnahmenpaket. Und je tiefer man in die Unterlagen schaut, desto klarer wird: Die eigentliche Geschichte sind nicht nur die neuen Regeln auf der Straße. Die eigentliche Geschichte ist, wer sie veranlasst hat – und warum das hinterher offenbar keiner so richtig gewesen sein will.