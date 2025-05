Der Floh-Seligenthaler Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU) wird noch in der ersten Maidekade 2025 in Zella-Mehlis erwartet, sein Brotterode-Trusetaler Amtskollege Kay Goßmann, eine Woche später. „Wir stimmen uns wegen der geplanten Baumaßnahmen ab, die Gewas, Kommunen und uns selbst betreffen“, sagt Matthias Grohme, der Leiter der Region Südwest Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, das dort seinen Sitz hat. „Dann erfahren wir aus erster Quelle, was lokal geplant ist.“ Die letzte Abstimmungsrunde sei ein Jahr her.