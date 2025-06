Hamburg - Der Zoll hat im vergangenen Jahr 150,4 Milliarden Euro an Abgaben eingenommen und damit etwas weniger als 2023. Im Jahr 2023 waren es 157,9 Milliarden Euro, wie der Zoll in Hamburg anlässlich der Vorstellung der Jahresstatistik mitteilte. Einnahmen des Zolls kommen überwiegend dem Bund zugute. Die Entwicklung kommentierte der Zoll in der Mitteilung nicht.