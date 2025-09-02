Behörden: Deutlich mehr Bewerber als Plätze für Verwaltungskarrieren

Erfurt (dpa/th) - Von solchen Bewerberzahlen können einige Unternehmen nur träumen: Für die 54 Ausbildungs- und Studienplätze im mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst hat das Landesverwaltungsamt dieses Jahr 517 Bewerbungen gezählt. 21 Frauen und Männer wurden demnach als Regierungssekretäranwärter für den mittleren Dienst eingestellt, sowie 33 als Anwärterinnen und Anwärter für ein Regierungsinspektor-Amt.