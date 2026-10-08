„Das Pflaster im Schlosshof ist für Rollstuhlfahrer eine Herausforderung“, sagt Jürgen Schmidt, der auf solch einen angewiesen ist. Auf dem Weg zu Tamara Wedel, der Gleichstellungsbeauftragten im Landratsamt, nennt der Vorsitzende des Behindertenverbandes Schmalkalden-Meiningen weitere Beispiele, die körperlich eingeschränkten Menschen und vielen älteren Bürgen den Alltag erschweren. Er nutze den Bus wenig: „Weil ich oft nicht weiß, ob die Ausstiegshaltestelle behindertengerecht ist. Zum Glück fahre ich Auto. Aber da muss ich immer mal wieder feststellen, dass Parkplätze für Behinderte von Unberechtigten zugestellt sind.“ Dann beklagt er unzureichende Möglichkeiten von behinderten Kindern oder Jugendlichen, am Leben in Sport- und anderen Vereinen teilhaben zu können: Weil sie vom Dorf nicht in die Stadt, ins Schwimmbad oder ins Theater kommen, einfach weil die Eltern auf Arbeit sind oder mitunter auch kein Auto haben oder es an ausreichend Busverbindungen fehlt.