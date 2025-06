„Inklusion ist anstrengend, aufreibend und sie braucht Mut. Genau deswegen wachsen wir an ihr.“ So steht es in großen Lettern auf einem Plakat im Saal des Landratsamtes. Die rund 30 Gäste, die sich an diesem Nachmittag versammelt haben, müssen davon nicht überzeugt werden. Sie leben entweder selbst mit einer Behinderung, oder sie engagieren sich seit Jahren für die Beseitigung von Hindernissen, die Menschen mit einer Behinderung den Alltag oft erschweren. Deshalb wollen sie mithelfen bei der Umsetzung des Kommunalen Aktionsplanes der UN-Behindertenrechtskommission. „Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen macht sich mit diesem Kommunalen Aktionsplan auf den Weg, die Herausforderungen von Barrierefreiheit und Inklusion anzuerkennen, anzunehmen und zu gestalten“, so ist das Ziel formuliert.