Ein Lichtblick! Auf den hofften zumindest die Neuwerker, als der Zweckverband Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (Wavi) im September damit begann, die Siedlung Neuwerk an die Fernwasserzuleitung nach Schmiedefeld anzuschließen. Bisher sind die Haushalte über eine Quelle versorgt worden. Eine Lösung, die auf Dauer jedoch nicht mehr zuverlässig funktioniert, denn auch hier hat der Klimawandel seine Spuren hinterlassen und die Quelle mit Knappheit reagiert.