„Mit oder ohne Tabletten, ich habe immer gute Laune“, sagt Frank Fischer. Er scheint quietschvergnügt, obwohl er längst keine Bäume mehr ausreißen kann. Doch dieser Dienstag ist einer der besseren Tage. Er freut sich über Besuch in seiner klein gewordenen Welt. „Seine zwei Frauen“ sind da: Seine Ehefrau Susanne und seine Kerstin: Kerstin Pfütsch ist Hospizbegleiterin. Seit einem knappen Jahr ist sie aus Frank und Susanne Fischers Leben nicht mehr wegzudenken.