Neben Sinswang plante Eschach bei Kempten den Start in den Skibetrieb am Samstag. Am Montag folgt nach Angaben der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen das Skigebiet am Söllereck - deutlich früher als geplant. Ein Wochenende später sollen auch die Seilbahnen und Lifte an der Zugspitze sowie im Skigebiet Grasgehren im Oberallgäu laufen.