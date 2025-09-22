Beginn der Basketball-Saison "Schwerste Pre-Season": FC Bayern sucht weitere Basketballer

München - Kurz vor Saisonbeginn suchen die Basketballer des FC Bayern noch nach Verstärkungen. Die Verantwortlichen des deutschen Meisters wollen so auf die aktuellen Ausfälle reagieren; sie planen mit einem Kader von 16 Profis. "Wir haben im Moment elf gesunde Spieler, drei Verletzte, und wir gucken noch nach einem oder zwei Spielern, die wir dazuholen wollen", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mindestens so viele brauchen, um einigermaßen durch die Saison zu kommen."