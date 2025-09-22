Beginn der Basketball-Saison "Schwerste Pre-Season": FC Bayern sucht weitere Basketballer

Bayern wollen in Playoffs der Euroleague

"In der Euroleague wird es natürlich nicht einfacher, es sind zwei Teams mehr, alle rüsten auf", sagte der Boss der Bayern, die nach dem Abzug von ALBA Berlin der einzige Bundesligist im europäischen Elitewettbewerb sind. "Aber unser Ziel ist natürlich auch, in die Playoffs zu kommen." Das hatten die Bayern im vergangenen Frühjahr knapp verpasst. "Wir haben nach wie vor das Ziel, uns über Jahre hinweg auch in der europäischen Spitze zu etablieren."