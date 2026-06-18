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  4. Sächsischer Spargel: Saison geht bis Ende Juni

Begehrtes Edelgemüse Sächsischer Spargel: Saison geht bis Ende Juni

Am 24. Juni endet traditionell die Saison für den deutschen Spargel. Wegen der kühlen Temperaturen der vergangenen Tage ernten die Landwirte in Sachsen noch etwas länger.

Begehrtes Edelgemüse: Sächsischer Spargel: Saison geht bis Ende Juni
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In Sachsen neigt sich die Spargelsaison dem Ende zu. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Dresden (dpa/sn) - Das durchwachsene Wetter in den vergangenen Tagen verlängert die Spargelsaison in Sachsen. "Die relativ kühle Woche hat den Spargelwuchs etwas verlangsamt", sagt René Heidig vom Nieschützer Spargelhof im Elbtal. Heidig sitzt für Sachsen im Vorstand des Verbandes der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer (Vosba). Die Landwirte in Sachsen können in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht nur bis zum Johannistag am 24. Juni ernten, sondern auch ein paar Tage darüber hinaus. 

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"Für die Kunden ist es ja auch ganz nett, wenn sie das frische und regionale Gemüse noch bis Ende Juni kaufen können", so Heidig. Auch seinen Hofladen will er bis Ende des Monats öffnen. Der Spargel sei in dieser Saison gleichmäßig gewachsen; mit Qualität und Geschmack zeigte er sich zufrieden. 

Gestartet sei die Saison mit Nachtfrösten und Tagestemperaturen um die 20 Grad. "Das war zunächst nicht einfach", erklärte Heidig. Danach sei die Witterung konstant gewesen. Mit weißer und schwarzer Folie habe eine gleichmäßige Temperatur in den Dämmen erreicht werden können, so dass der Spargel die gesamte Saison über gleichmäßig wachsen konnte. "Da hat uns das Wetter in die Karten gespielt." Die Spargelbauern hätten in der Saison durchweg frischen Spargel anbieten können. 

Spargelanbau ist Handarbeit

Sorgen bereiten den Spargelbauern allerdings die hohen Lohn- und Energiekosten. Durch die Anhebung des Mindestlohns seien auch die Kosten für die Erntehelfer gestiegen. Spargelanbau erfordere viel Handarbeit: "Wir können nicht mehr automatisieren", sagte Heidig. Die Branche sei daher auf Saisonkräfte angewiesen. "Wenn die Lohnkosten steigen, muss auch der Spargel ein Stück weit teurer werden."

Kurz vor Saisonende ziehen die Preise für deutschen Spargel laut Experten wieder an. Für 500 Gramm deutschen weißen Spargel zahlten Verbraucher in Supermärkten Ende vergangener Woche je nach Sortierung zwischen 4,06 Euro und 6,29 Euro, wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mitteilte.

Der Freistaat gehört zu den kleinsten deutschen Anbaugebieten. In Sachsen bauen laut Statistischem Landesamt 25 Betriebe das begehrte Edelgemüse an. Die Anbaufläche lag zuletzt bei rund 116 Hektar. Sie ist in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen; 2016 waren es noch rund 300 Hektar.