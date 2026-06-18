Gestartet sei die Saison mit Nachtfrösten und Tagestemperaturen um die 20 Grad. "Das war zunächst nicht einfach", erklärte Heidig. Danach sei die Witterung konstant gewesen. Mit weißer und schwarzer Folie habe eine gleichmäßige Temperatur in den Dämmen erreicht werden können, so dass der Spargel die gesamte Saison über gleichmäßig wachsen konnte. "Da hat uns das Wetter in die Karten gespielt." Die Spargelbauern hätten in der Saison durchweg frischen Spargel anbieten können.