Dresden (dpa/sn) - Das durchwachsene Wetter in den vergangenen Tagen verlängert die Spargelsaison in Sachsen. "Die relativ kühle Woche hat den Spargelwuchs etwas verlangsamt", sagt René Heidig vom Nieschützer Spargelhof im Elbtal. Heidig sitzt für Sachsen im Vorstand des Verbandes der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer (Vosba). Die Landwirte in Sachsen können in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht nur bis zum Johannistag am 24. Juni ernten, sondern auch ein paar Tage darüber hinaus.