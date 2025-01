Als Beispiel für eine gelungene Serienproduktion wurde "Angemessen Angry" (RTL/RTL+) für einen Grimmepreis nominiert. In der Serie bekämpft das Zimmermädchen Amelie mit Superkräften Sexualstraftäter. Nominiert sind auch die ARD-Degeto-Serie "Schwarze Früchte" zur Lebensrealität von Schwarzen und queeren Menschen in Hamburg und die ZDFneo-Original-Serie "Push" zum gelegentlich dramatischen Alltag in der Geburtshilfe.