Brief an Verleger galt als verloren

Das Auktionshaus ist eigenen Angaben zufolge führender Auktionator in Europa für Handschriften, autographische Briefe, signierte Fotografien und andere historische Dokumente, es wurde 2011 gegründet. Mozarts Brief an den in Deutschland geborenen französischen Verleger Jean-Georges Sieber in deutscher Sprache war eigentlich verloren geglaubt, wie das Auktionshaus schreibt.