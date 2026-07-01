Begehrte Bierzelte Oberstes Landesgericht verhandelt Wiesn-Klage im September

München (dpa/lby) - Bayerns Oberstes Landesgericht verhandelt im September eine Oktoberfest-Klage mit Zündstoff: Gestritten wird um die Frage, ob der seit über 200 Jahren von der Münchner Stadtverwaltung praktizierte Ausschluss auswärtiger Wirte vom Bierzelt-Betrieb rechtens ist. Der klagende Wirt Alexander Egger will erreichen, dass die Stadtverwaltung den mutmaßlich sehr lukrativen Betrieb der großen Festzelte europaweit ausschreibt. Er betreibt bislang ein kleines Zelt und hatte sich vergeblich um ein großes beworben.