Mit rund 60 Gästen wurde am Montag die offizielle Schlüsselübergabe der Begegnungsstätte Cabrini in der Moritz-Seebeck-Allee gefeiert. Ab 1. Juli wird die Stadt Meiningen diesen wichtigen Anlaufpunkt direkt an die Neue Arbeit Thüringen vermieten. Der Landkreis zieht sich dann als Mieter zurück. Gleichzeitig beging die Einrichtung ihr zehnjähriges Bestehen. Zu diesem doppelten Anlass waren zahlreiche Vertreter sozialer Einrichtungen, Verantwortliche der Stadt Meiningen und des Landkreises Schmalkalden-Meiningen erschienen.