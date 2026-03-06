Begegnungs-Café: Auch ein Sommerfest ist bereits geplant

Das Format etabliert sich. Zur zweiten Auflage des Begegnungs-Cafés konnten die Initiatoren 26 sehr motivierte junge Leute aus Vietnam, Thailand, den Philippinen, aus Indien, Ägypten, Tunesien, der Ukraine, dem Kosovo und Albanien in der Kunstschule Schweina begrüßen, die als Pflegerinnen, Physiotherapeuten oder Reinigungskräfte in den Liebensteiner Kliniken oder als Fleischer, Gaststättenmitarbeiter und Verkäuferinnen arbeiten und alle in Bad Liebenstein und Schweina wohnen. Nach der Begrüßung durch die Integrationsbeauftragte der Stadt Bad Liebenstein, Sofia Lagidze, kam es zu einer von Herzlichkeit geprägten Vorstellungsrunde.