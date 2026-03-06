 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Bad Salzungen

  6. Auch ein Sommerfest ist bereits geplant

Begegnungs-Café Auch ein Sommerfest ist bereits geplant

Es hat sich schnell herumgesprochen: Das Begegnungs-Café in Schweina bietet Einheimischen und Zugezogenen die Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen.

Begegnungs-Café: Auch ein Sommerfest ist bereits geplant
1
Volles Haus im Begegnungs- Café in der Kunstschule: Austausch bei bei Kaffee und Gebäck. Foto: F. Hausdörfer

Das Format etabliert sich. Zur zweiten Auflage des Begegnungs-Cafés konnten die Initiatoren 26 sehr motivierte junge Leute aus Vietnam, Thailand, den Philippinen, aus Indien, Ägypten, Tunesien, der Ukraine, dem Kosovo und Albanien in der Kunstschule Schweina begrüßen, die als Pflegerinnen, Physiotherapeuten oder Reinigungskräfte in den Liebensteiner Kliniken oder als Fleischer, Gaststättenmitarbeiter und Verkäuferinnen arbeiten und alle in Bad Liebenstein und Schweina wohnen. Nach der Begrüßung durch die Integrationsbeauftragte der Stadt Bad Liebenstein, Sofia Lagidze, kam es zu einer von Herzlichkeit geprägten Vorstellungsrunde.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Maßstabwerk Schweina: Bekannte Namen und neue Entdeckungen

06.02.2026 07:00 Maßstabwerk Schweina Bekannte Namen und neue Entdeckungen

Film, Musik und Begegnung, Partystimmung, Glanz und Glamour: Mit einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm startet das Maßstabwerk in Schweina ins erste Halbjahr 2026.

Das Begegnungs-Café, das von nun an immer am ersten Dienstag des Monats stattfindet, bietet Einheimischen und Zugezogenen die Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen.

Demnächst soll gemeinsam gekocht werden, eine Wanderung rund um den Altenstein sowie ein Sommerfest sind in Planung. Das nächste Treffen findet am 7. April ab 15 Uhr im Café der Kunstschule statt.