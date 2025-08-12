„Integration kann nur vor Ort geleistet werden.“ Das betonte Beate Meißner (CDU) bei ihrem Besuch in der Meininger Willkommens- und Begegnungsstätte „Cabrini“. Es sei ihr deshalb lieber, dass Einrichtungen und Vereine in den Kommunen diese Aufgabe übernehmen, die ständig ansprechbar sind, statt Initiativen von außerhalb. Dass Kommunen und Ehrenamt vor Ort schlicht Geld brauchen, um diese Integrationsarbeit leisten zu können, wusste die Thüringer Justiz- und Integrationsministerin am Montag sehr wohl. Deshalb verwies sie darauf, dass die Neue Arbeit Thüringen (NAT) Meiningen für das zweite Halbjahr eine Zuwendung in Höhe von 35 000 Euro erhält. Das Geld wird für Personal- und Sachkosten benötigt, um Angebote unterbreiten zu können. Der Verein hat die Begegnungsstätte am 1. Juli vom Landkreis Schmalkalden-Meiningen in seine Verantwortung übernommen. Wobei der Kreis den für die Förderung erforderlichen Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent trägt.