Nordhausen - 81 Jahre nach der Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Mittelbau-Dora hat der Musiker und Autor Sebastian Krumbiegel ("Die Prinzen") vor einem Wiedererstarken reaktionärer und antisemitischer Entwicklungen gewarnt. "Mit Worten geht es los, die Worte finden in Talkshows statt und mittlerweile auch in Parlamenten – und nicht nur von ganz rechts, sondern teilweise eben auch von Konservativen", sagte Krumbiegel in seiner Rede während der Gedenkveranstaltung zur Lagerbefreiung. Der Korridor zwischen konservativen und reaktionären Haltungen sei oft sehr schmal.