Befreiung von Hitler-Diktatur: Landtag und Stadt Augsburg gedenken des Kriegsendes

Mit dem Gedenken an das Kriegsende beginnt die Stadt Augsburg ihr diesjähriges Begleitprogramm zum Augsburger Friedensfest. Das Hohe Friedensfest, das jedes Jahr am 8. August gefeiert wird, ist seit 1950 ein bundesweit einmaliger gesetzlicher Feiertag, der auf das Stadtgebiet der schwäbischen Großstadt beschränkt ist. Behörden, Geschäfte, Fabriken und Büros bleiben an dem Tag in Augsburg geschlossen. Die Augsburger haben durch das Friedensfest die meisten Feiertage in der Bundesrepublik.