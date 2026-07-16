Befragung: WG, Wohnung oder bei Eltern? So leben Thüringer Studenten

Erfurt/Gütersloh (dpa/th) - Die höchste WG-Quote im Ländervergleich: In Thüringen lebt jeder dritte Studierende in einer Wohngemeinschaft. Das ergab eine aktuelle Auswertung, für die das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in den vergangenen drei Wintersemestern bundesweit mehr als 87.000 Studierende zu ihrer Wohnsituation befragt hat. So leben in Thüringen 33,2 Prozent der Befragten mit anderen Mitbewohnern zusammen, Wohnheime sind dabei nicht eingerechnet. Im bundesweiten Schnitt ist rund jeder vierte Befragte Teil einer WG.