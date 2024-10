Beerdigungen Trauerhallen seltener genutzt - Online-Abschiednahme gefragt

Grundsätzlich seien in Erfurt, Jena und Weimar die Trauerhallen auf den Hauptfriedhöfen sowie die überwiegende Zahl der Trauerhallen in den Ortsteilen in einem "guten baulichen Zustand", so die Sprecher. Im Erfurter Stadtgebiet gebe es vor allem in Tiefthal und Kerspleben einen höheren Sanierungsbedarf. In Gera bestehe dieser hingegen in allen fünf städtischen Trauerhallen, erklärte Sprecherin Claudia Steinhäußer. Aktuell seien deshalb nur drei in der Nutzung.