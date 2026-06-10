Nicht Dienstpläne und personelle Kapazitäten sollten die Termine für Trauerfeier und Beerdigungen auf dem Suhler Friedhof bestimmen, sondern die Bürgerinteressen. Mit diesem Credo brachten die Freien Wähler im April einen Antrag in den Stadtrat ein, die Nutzungszeiten der Trauerhallen an Samstagen deutlich auszuweiten. Dies vor dem Hintergrund, da Termine an Samstagen überaus stark nachgefragt und oft ausgebucht seien und nicht alle Angehörigen Verstorbener ohne weiteres auf Werktage ausweichen könnten, zumal wenn sie auswärts wohnen.