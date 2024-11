Kronach (dpa/lby) - Polizisten haben in Oberfranken auf einen bewaffneten Mann geschossen und ihn verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Streife in Kronach alarmiert worden, weil sich dort ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinde. Als die Beamten Kontakt zu dem 59-Jährigen aufgenommen hätten, habe er auf einmal eine Schusswaffe gezogen und die Polizisten bedroht.