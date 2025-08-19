Bedrohungslage: Mann droht Mitarbeitern in Landratsamt mit Sprengstoff

Altenburg (dpa/th) - Ein 46-Jähriger hat im Landratsamt Altenburger Land für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, nachdem er gedroht hatte, Sprengstoff zu Hause zu haben und alle töten zu wollen. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte eine Mitarbeiterin des Landratsamts am Dienstagvormittag die Polizei. Als die Beamten wenige Minuten später eintrafen, hatte der Mann das Gebäude bereits verlassen. Daraufhin leitete die Polizei eine Fahndung im Stadtgebiet ein.