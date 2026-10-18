Bedrohung: Todesdrohung gegen Ex-Partnerin löst SEK-Einsatz aus

Erlangen (dpa/lby) - Ein 55-Jähriger soll seine ehemalige Lebensgefährtin in Erlangen mit dem Tod bedroht und damit einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst haben. Der Mann hatte nach Polizeiangaben der Schwester seiner Ex-Partnerin eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wonach die Frau nur noch wenige Stunden zu leben habe. Zudem verschickte er ein Video, auf dem eine Axt und eine Waffe zu sehen waren.