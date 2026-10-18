Erlangen (dpa/lby) - Ein 55-Jähriger soll seine ehemalige Lebensgefährtin in Erlangen mit dem Tod bedroht und damit einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst haben. Der Mann hatte nach Polizeiangaben der Schwester seiner Ex-Partnerin eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wonach die Frau nur noch wenige Stunden zu leben habe. Zudem verschickte er ein Video, auf dem eine Axt und eine Waffe zu sehen waren.
Bedrohung Todesdrohung gegen Ex-Partnerin löst SEK-Einsatz aus
dpa 18.10.2026 - 13:30 Uhr