Bedrohung: Mann bedroht Frau in ihrer Wohnung mit Waffe

München (dpa/lby) - Ein Mann hat in München eine Frau in ihrer Wohnung mit einer Waffe bedroht und dadurch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Ermittler seien mit mehr als 20 Streifen ausgerückt, teilte die Polizei mit. Die 29-jährige Frau, die eine Bekannte des Mannes sein soll, war vor dem Eintreffen der Beamten aus ihrer Wohnung geflohen und hatte die Polizei alarmiert. Das Kind der Frau war noch in der Wohnung, wie es hieß.