Sind Asteroiden Fluch oder Segen?

Beides. Asteroiden können verheerende Auswirkungen haben. So könnte ein 10 bis 15 Kilometer großer Brocken für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich sein. Ein etwa 40 bis 50 Meter großer Asteroid ging am 30. Juni 1908 über Sibirien runter und knickte in der Tunguska-Region Millionen Bäume auf einer Fläche fast so groß wie das Saarland um. Mit Blick auf dieses Ereignis riefen die Vereinten Nationen später den Asteroidentag aus, um auf die Gefahren und Chancen durch die Himmelskörper aufmerksam zu machen.

Im Februar 2013 explodierte ein 20 Meter großer Himmelskörper über der Millionenstadt Tscheljabinsk. Durch die Druckwelle und splitterndes Glas wurden rund 1.500 Menschen verletzt.

Moissl zufolge sind derzeit knapp 42.000 erdnahe Asteroiden in allen Größen bekannt. Erdnah bedeute hierbei, dass sie die Erdumlaufbahn kreuzen könnten. "Ab zehn Metern nehmen wir die Sachen ernst und warnen." Der allgemeine Konsens sei, dass bei 50 Metern genug Energie da sei, um eine ganze Stadt zu zerstören. Aber: "Zurzeit ist alles ruhig."

Koschny zufolge gibt es aber die Idee, dass Asteroiden und Kometen organisches Material auf die Erde gebracht haben. "Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass da irgendwelche Mikroorganismen oder so was direkt auf die Erde gebracht wurden. Aber es sind diese Moleküle, die man braucht, um das Leben auf der Erde zu erzeugen." 90 Prozent dessen, was man auf der Erde finde, ist natürlich irgendwo da draußen sowieso schon entstanden. Man vermute auch lange Kohlenstoffketten, die man brauche, um Leben zu bauen.