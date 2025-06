Bedrohung aus dem All Asteroiden sind latente Gefahr - Einschlag auf dem Mond?

Ebenso sollen Asteroiden weiter erforscht werden. 2029 kommt der rund 350 Meter große Asteroid Apophis in nur 32.000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbei. In den Weiten des Sonnensystems ist das fast nichts. Bei dem Vorbeiflug könnte es auch eine Mission geben. "Den kann man mit bloßem Auge sehen", sagt Koschny. Er komme aber auch in die Anziehungskraft der Erde und damit könne es Gesteinsrutsche geben oder der Asteroid verforme sich. "Und das ist natürlich wieder wissenschaftlich spannend und vor allem auch für dieses Thema planetare Verteidigung wichtig, zu wissen, wie fest so Asteroiden sind."

Sind Asteroiden nur eine Gefahr oder auch ein Segen?

Beides. "Der Vorteil oder das Spannende an den Asteroiden ist, dass die, wie die Kometen, auch Überbleibsel aus der Entstehung des Sonnensystems sind", sagt Koschny. Die beiden Schlüsselfragen seien für ihn, wo kam das ganze Wasser her und warum konnte so schnell Leben entstehen? Das Wasser könne eigentlich nicht schon auf der Erde gewesen sein. Die sei am Anfang so heiß gewesen, dass alles verdampft wäre. Und die Entstehung des Lebens? "Da ist halt die Idee, dass irgendwelche Kohlenstoffketten, organische Moleküle, sozusagen die Legosteine für Leben, dass die aus dem Weltraum gebracht worden sind und dann schon fix und fertig vor Ort angeliefert wurden, eben auch wieder durch Kometen und Asteroiden."