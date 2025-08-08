Bedrohtes Naturwunder Perito-Moreno-Gletscher in Argentinien zieht sich zurück

El Calafate - Nach Jahrzehnten relativer Stabilität zieht sich der berühmte Perito-Moreno-Gletscher im Süden von Argentinien immer stärker zurück. Während der Gletscher zwischen 2000 und 2019 jedes Jahr durchschnittlich nur 34 Zentimeter an Dicke verlor, schrumpfte er von 2019 bis 2024 pro Jahr zwischen 5,5 und 6,5 Meter, wie aus einer Studie unter Federführung der Universität Erlangen-Nürnberg hervorgeht. Bereits jetzt hat der Gletscher zwei Quadratkilometer an Fläche verloren - laut Modellrechnungen könnte er nun noch um weitere 15 Quadratkilometer schrumpfen.