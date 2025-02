Neu-Delhi - Bessere Schutzbemühungen haben in Indien zu einer höheren Zahl der in freier Wildbahn lebenden Tiger geführt. Obwohl das Land eine hohe Bevölkerungsdichte und nur 18 Prozent des globalen Lebensraums für die stark gefährdete Großkatze aufweise, lebten dort nun etwa 75 Prozent der weltweiten Tigerpopulation, schreiben Forscher des indischen Tierwelt-Instituts, der nationalen Tigerschutzbehörde in Neu-Delhi und der dänischen Universität Aarhus im Fachjournal "Science".