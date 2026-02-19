Man hat genug vom Winter und will endlich Frühling, Sonne und eisfreie Straßen, eben ein Frühlingserwachen. Dieser Wunsch scheint in diesem Jahr stärker als sonst bei vielen Leuten ausgeprägt zu sein, waren sie doch schon etliche Jahre einen solchen zählebigen Winter nicht mehr gewohnt. Da möchte man den uralten Bräuchen, die etwas mit dem Winteraustreiben zu tun haben – so wie der Brauch der Strohbären – gerne wieder mehr Glauben schenken, wenn sie denn noch gepflegt werden.