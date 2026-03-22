Von außen wirkt die Grundschule in Bedheim wie viele Dorfschulen: überschaubar, familiär, ruhig gelegen. Wer eintritt, merkt schnell – hier passiert am Freitagabend viel mehr. Hier wird „gespickt“. Und zwar ganz offiziell. Was nach Regelverstoß klingt, ist in Wahrheit ein Netzwerkformat für Schulfördervereine, einst ins Leben gerufen vom Thüringer Landesverband für Schulfördervereine e.V. „Spicken vor Ort“ heißt es und die Idee dahinter ist einfach: voneinander abschauen, Ideen mitnehmen, Fehler vermeiden und gemeinsam Schule gestalten. Thüringenweit hat das Format längst große Lobby, für Bedheim ist es eine Premiere.