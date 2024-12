Lindau - Nach mehrjähriger Sanierung soll eines der bekanntesten historischen Gebäude in der Bodenseeregion 2025 wieder als Museum geöffnet werden. Das "Haus zum Cavazzen" in Lindau ist nach Ansicht der Deutschen Stiftung Denkmalschutz nicht nur ein Heimatmuseum, es sei auch selbst das größte Ausstellungsstück. Der prominente Kunsthistoriker Georg Dehio (1850–1932) bezeichnete das Gebäude als eines der schönsten Bürgerhäuser am Bodensee.