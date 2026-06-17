Für ausländische Besucher bot das Fest schon seit den frühen Morgenstunden einen seltenen Einblick in die religiösen Traditionen der "Insel der Götter", die trotz des Massentourismus bis heute fest im Alltag der Insel verankert sind. Schon seit Tagen hatten sich die Menschen auf "Galungan" vorbereitet. "Das ist eine ganz besondere Feier für uns. Sie ist sehr wichtig, um alles in der Balance zu halten", sagte Desi, Mitarbeiterin eines Hotels im bei Urlaubern aus aller Welt beliebten Ort Ubud.