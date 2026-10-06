Bedeutende Mediziner-Ehrung Nobelpreisträger Nagel schwimmt gelegentlich im Seerhein

Würzburg/Konstanz - Der künftige Medizin-Nobelpreisträger Georg Nagel, ein gebürtiger Württemberger, ist gelegentlich im Südwesten und schwimmt dann auch im Seerhein in Konstanz. "Da habe ich noch Freunde", sagte der 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Da waren wir jetzt auch wieder für vier oder fünf Tage." Er reise mit einem Campingbus an und übernachte auf einem Hof bei Freunden. "Da ist man gleich beim Seerhein, und da sind wir jeden Tag zum Schwimmen gegangen. Der Bodensee ist ja zurzeit sehr, sehr niedrig, aber am Seerhein war es immer noch sehr angenehm."