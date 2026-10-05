Würzburg - Als Georg Nagel fünf Jahre alt ist, erkrankt er schwer. "Während meine Geschwister im benachbarten Österreich Skifahren waren, baute ich aus dem naturwissenschaftlichen Bastelset, das mir meine Eltern jedes Jahr zu Weihnachten schenkten, eine Dampfmaschine oder ein Radio", schreibt der Wissenschaftler anlässlich des Shaw Prize für Lebenswissenschaften und Medizin, den er 2020 erhält. "Meine Sommerferien verbrachte ich oft mit Operationen im Universitätsklinikum Würzburg, einer hübschen Stadt in Nordbayern."