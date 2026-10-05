Vom Lehrer in die Forschung

Nach seinem Diplom arbeitet Nagel zunächst als Lehrer an einem Schweizer Privatgymnasium. Eine weitere OP in Würzburg stoppt nach seinen Worten endlich "die Entzündung in meinen Knochen". Er lernt Drachenfliegen und unterrichtet weiter, bis "Ernst Bamberg mich einlud, mit ihm nach Frankfurt zu ziehen". Der Forscher wechselt - ohne zu zögern, wie er schreibt. Danach geht es für ihn beruflich auch fünf Jahre in die USA.