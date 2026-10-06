Bedeutende Mediziner-Ehrung Nobelpreisträger Nagel feiert Party in Neapel

Würzburg - Mit einer Party für Freunde und Familie will der künftige Medizin-Nobelpreisträger Georg Nagel an diesem Mittwoch in der Altstadt von Neapel seinen Erfolg feiern. Um die 70 Leute könnten es werden, sagte der 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Daran sei seine Frau nicht ganz unschuldig. "Die war ganz aus dem Häuschen. Die hat dann die ganze Community hier in Neapel informiert", sagte Nagel über den Moment am Montag, nachdem er vom Karolinska-Institut in Stockholm von der Zuerkennung erfahren habe. "Ich bin zwar nicht vom Stuhl gefallen, aber war freudig überrascht."