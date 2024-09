Bedeutende Auszeichnung Paul- Ehrlich-Preis für Forschung zum Immunsystem

Die drei Forscher - die aus Deutschland stammende Medizinerin Andrea Ablasser, die in Lausanne arbeitet, der Virologe Glen Barber aus Columbus/Ohio und der Biochemiker Zhijian James Chen aus Dallas - teilen sich das Preisgeld von 120.000 Euro. Sie erhalten die Auszeichnung am 14. März 2025 in der Frankfurter Paulskirche.