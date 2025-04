In Wümbach soll der Kinderspielplatz im Gebiet „Am Wümberg“ ein wenig vergrößert werden. Angedacht ist, ein unbebautes Wohnbaugrundstück, das direkt angrenzt, mit dem bestehenden Kinderspielplatz zusammenzulegen. Um das zu realisieren, muss der Bebauungsplan geändert werden. Das sei im vereinfachten Planverfahren möglich, so Stadtplaner Günter Beckermann vom Planungsbüro ISU Kaiserslautern in der jüngsten Sitzung des Ilmenauer Bauausschusses. Eine in diesem Zusammenhang nötige Begutachtung zum Artenschutz habe keine Beeinträchtigungen ergeben. Auf dem Grundstück soll ein Laubbaum gepflanzt werden; außerdem eine dichte Hecke zur Straße hin, die für Spielplätze geeignet ist.